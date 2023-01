Při napadení by nám spojenec nepomohl, píšou Poláci o výroku Babiše

MŠ: Ale to jsou naše spojenecké závazky, tohle to. Kolektivní obrana NATO.

AB: No. Tak něco pro to udělejme.

AB: Já říkám, že to je čistě teorie. Já říkám, že světoví lídři, a kdybych byl já prezident, a už jsem to vysvětloval x-krát, já jsem mimochodem navštívil…

AB: Ne, určitě ne. Já chci mír. Já nechci válku a v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války. A co to je za rétoriku? My máme zabránit válce.