Vraťte nám i další peníze, vyzvala Nadace Agrofert hustopečský hospic

Hospic dar vrátil poté, co se Andrej Babiš v nedělním prezidentském duelu na České televizi oháněl tím, kolik jeho nadace komu poslala peněz. „Ve stínu událostí posledních dní se domníváme, že přijetím tohoto daru bychom se stali součástí něčeho, čeho v žádném případě součástí být nechceme,“ napsal ředitel hospice Miroslav Prchal k vrácení 300tisícového daru, jenž od Nadace Agrofert nedávno získali.

Poté, co se vedení hospicu Girasole v Hustopečích rozhodlo vrátit Nadaci Agrofert dar 300 tisíc korun, se mezi lidmi strhla vlna solidarity.

Vedení Nadace Agrofert se nejprve k tomuto rozhodnutí stavělo zdrženlivě. Jeho ředitelka Zuzana Tornikidis uvedla, že ji toto rozhodnutí mrzí, neboť práci v nadaci dělají s cílem pomoci lidem a politiku do toho nemíchají.

„Mrzí mě to, nadace jako taková dělá opravdu dobré věci a je mi líto, že se to takhle zvrhlo. Samozřejmě i tento dar vrátíme, i když to pro nás bude účetní oříšek, protože je všechno uzavřené, přiznané, zdaněné. Po tomto si ho ale nechat nemůžeme,“ citoval server HN.cz ředitele hospicu Miroslav Prchal.