Babiš kritizuje Pavla za zdravotnické nadstandardy. Sám je přitom navrhoval

Andrej Babiš chyby ve své kampani nevidí. Na tiskové konferenci po prvním kole jen reagoval na informace, které měl údajně z blízkého okolí Petra Pavla, co se na něj chystá. „Jedna se teď potvrdila, ten výmysl o KGB, teď čekám ještě útok na moje manželství,“ řekl Babiš v prezidentské debatě serveru Novinky.cz.

„Ještě před půl rokem označoval lidi s odlišným názorem za nacisty, fašisty. Tohle je reakce lidí na Andreje Babiše, ne instrukce protikandidátů. A za to si bohužel může sám – kdo seje vítr, sklízí bouři. Andrej Babiš vítr zasel, dlouho ho úspěšně hnojil a teď se cítí poškozen, že se vítr obrací proti němu,“ reagoval Pavel.

Babiš tvrdí, že vede pozitivní kampaň a chce pomáhat lidem. Agresivita na mítincích ho překvapila už před komunálními volbami. „Člověk se musí bát, jestli ho tam nenapadnou,“ řekl dnes Babiš.

„Česká televize straší lidi třetí světovou válkou,“ uvedl dál Babiš. Média obecně podle něj válkou straší, on ale říká, že chce mír. Chtěl by o něm jednat se světovými lídry, s Putinem by podle svých slov ale nikdy nejednal.

„To vy jste jednal s Gerasimovem,“ útočil na Pavla.

„Vy jste byl na ruské ambasádě, je z toho fotografie. Vy popřete i nos mezi očima. My nejsme zemí, která by mohla Rusko a ostatní státy přivést k jednomu stolu,“ oponoval Pavel.

Oba se ale na něčem i shodli, na dotaz diváka oba řekli, že v roce 1938 se mělo Československo bránit.

„Měli jsme se bránit, určitě by nám přišli na pomoc spojenci, Poláci,“ řekl Babiš.

„Shodneme se v tom, že jsme se měli bránit, už jen proto, že jsme byli v situaci nesrovnatelně lepší než třeba situace Finska, které se bránilo ruské agresi. Tehdy se velmoci zachovaly pragmaticky tak, jak by se asi zachoval Andrej Babiš ve vztahu třeba k Polákům,“ uvedl Pavel.

„Nechci tady ani radar, ani pobyt jiných vojáků,“ řekl předseda hnutí ANO. Pavel naopak považuje za chybu, že zvažovaný americký radar v Česku nevznikl. „My máme bránit členské státy na hranicích NATO,“ oponoval Babiš. Rusko je podle něj agresor, Ukrajina se brání.

Kdo chce nadstandardy?

V debatě se dostali ale i k dalším tématům. Šéf hnutí ANO také Pavla obvinil, že chce rozdělovat zdravotní péči na horší pro chudé a lepší pro bohaté. A to díky nadstandardům, jejichž zavedení Pavel v jedné z dřívějších debat zmínil.

Babiš sám přitom nadstandardy navrhuje ve své knize O čem sním, když náhodou spím. „Měli bychom lidem umožnit, aby si na lepší péči dobrovolně připlatili,“ píše Babiš v předvolební publikaci vydané v roce 2017.

Oba kandidáti by odmítli milost pro Janu Nečasovou, kterou nedávno udělil stávající prezident Miloš Zeman, řekli také v debatě. „Věřím naší justici,“ řekl Babiš a připomněl rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Debata kandidátů ve studiu Novinek.

Oba chtějí tlačit na vládu, aby víc myslela na lidi v tíživé situaci kvůli drahým energiím a vysoké inflaci.

Kandidáti se ptali i jeden druhého. Pavel Babiše vyzval, jestli by se nechtěl omluvit vojákům kvůli předvolebním billboardům, kde stálo: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“

Vojákům se nemusí omlouvat, reagoval Babiš. Na billboardech mluvil podle svých slov o Pavlovi, ne o vojácích. Šéf ANO vojáky prý vždy chválil i třeba za jejich nasazení během covidu. „Je to manipulace,“ řekl Babiš.

Pavel ho kvůli výstupu v České televizi označil za „slona v porcelánu“, opak diplomata, který musel svůj výrok o pomoci Polsku při teoretickém útoku později dementovat.

Babiš se zas naopak Pavla ptal na navýšení věku odchodu do důchodu, jestli by byl pro, jak v jednom starším rozhovoru podle Babiše řekl.

„Je to návodná otázka, abych vypadal jako kdovíjaký asociál,“ reagoval Pavel. Ten nárůst má být ale podle něj postupný, je to jedna z mála možností, jak penze na stávající úrovni zachovat. Dělají to i jiné země, včetně třeba Francie.

Pavel pak na Babiše zaútočil, že pro důchodovou reformu jeho vláda neudělala nic. Babiš mu to vrátil tím, že reformu řešila Danuše Nerudová, která teď Pavla podporuje. V druhé otázce se Babiš Pavla ptal na zmiňované nadstandardy ve zdravotnictví.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Kandidáti na prezidenta pózují ve studiu.

Postoj k SPD

Babiš odmítl, že by SPD mohla být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. Uvedl také, že jako prezident by premiérem jmenoval vítěze voleb. Neumí si ale představit, že by SPD volby vyhrálo a uchazečem o post premiéra by byl jeho předseda Tomio Okamura.

„Podle mě se to nikdy nemůže stát,“ řekl. SPD není koaliční partner hnutí ANO a ani nebude, dodal.

Na Babišovo vyjádření reagoval na facebooku Okamura. „Pro ty, kteří váhali ohledně stanoviska SPD k druhému kolu voleb. Kandidát Andrej Babiš dnes vyjádřil svůj postoj k politickému programu SPD a našim voličům,“ poznamenal s odkazem na výrok Babiše.

SPD před druhým kolem uvedlo, že nepodporuje kandidáta spojeného s vládní pětikoalicí, Babišovi ale podporu nevyslovilo.

Pavel na dotaz, zda by Okamuru jmenoval premiérem nebo ministrem obrany odpověděl, že by pro něj bylo prioritou, aby ten, kdo vyhraje volby, byl schopen sestavit funkční vládu s podporou Parlamentu.

„Skutečně si nedovedu představit, že takovou silou by mohlo být SPD. A pokud SPD zastává naprosto jednoznačná stanoviska k našemu členství v NATO a v Evropské unii, což považujeme za pilíře naší prosperity a bezpečnosti, pak by jistě bylo veliké riziko lidi, kteří zastávají takový názor, jmenovat do klíčových funkcí, které by mohly znehodnotit naše spojenecké vazby,“ řekl.

Pavel pokračoval, že prezident by v takovém případě měl primárně chránit zájem státu jako celku.

Původně měl být prezidentský duel Novinek odvysílán v pondělí v poledne, kvůli nemoci Petra Pavla byl ale odložen na dnešek. Hodinovou diskuzi moderovali Eva Mikulecká a Vladimír Kořen.

Prezidentské kandidáty čekají ještě tři společné debaty. Dnes večer se utkají na Primě a zítra na televizi Nova. Poslední debata je pak plánována v Českém rozhlase, tam v pátek začne jen dvě hodiny před otevřením volebních místností.