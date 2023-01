Policie prověřuje, zda lidem chodí falešné SMS očerňující Pavla

Podobně reaguje i operátor O2. „Od rána situaci prověřujeme,“ uvedla mluvčí společnosti Veronika Zachariášová. Pokud někomu podobná SMS přijde, měl by se podle ní obrátit na policii či operátora. Nutné informace jsou telefonní číslo, datum a přesný čas příchodu zprávy.

Pokud by ji někdo skutečně rozesílal, mohl by být obviněn ze šíření poplašné zprávy. V případě prokázání trestného činu za to hrozí až dva roky vězení.