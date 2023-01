Nerudová poskytne Pavlovi 50 billboardů, podporu chystá i Fischer

První společná akce bude v Ostravě, druhá v Brně. V Ostravě Pavla podpoří i Nerudová. Pavlovi nabídl podporu také další z protikandidátů Marek Hilšer, který by mohl někdejšího vysokého armádního představitele podpořit zejména na svých sociálních sítích.

Ve čtvrtek dopoledne se Pavel vypraví vlakem z pražského hlavního nádraží do Ostravy. Již v úterý se vydal do Ústí nad Labem, kde ho přivítaly davy voličů. Pavel dnes novinářům řekl, že má trochu obavy, aby se ostravská akce kvůli případnému vysokému počtu účastníků odehrála v pořádku, jeho tým chce proto přípravě věnovat zvýšenou pozornost. Večer pak má v plánu setkání s mladými voliči v restauraci Kurnik Šopa.

V pátek ráno si Pavel prohlédne v Ostravě firmu Vítkovice Steel a následně se dodávkou vydá do Brna na další setkání s voliči. To je naplánováno u Janáčkova divadla. Pavlův volební tým avizoval účast herců Vladimíra Polívky a Ondřeje Vetchého, na akci promluví i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Z Brna se Pavel večer vydá opět dodávkou do Prahy. Program na další dny zatím Pavlův tým nezveřejnil.