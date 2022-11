Jak rozvrátit republiku? Přímou volbou, zjistili před 2000 lety Římané

Počátkem roku 46 před narozením Krista porazil diktátor Gaius Iulius Caesar v bitvě u Thapsu vojsko, které hájilo rozvrácenou římskou republiku před jeho nároky. Vůdci poražených, senátoru Marcusovi Porciusovi Catovi, nabídli Caesarovi poslové milost, pokud se vzdá. Cato bez váhání odmítl. „Měl bych být Caesarovi ještě vděčný za to, že porušuje zákony?“ rozzlobil se senátor.

Za první dějství úpadku republiky lze označit okamžik, kdy lidové shromáždění zvolilo tribunem schopného populistu Tiberia Sempronia Graccha. Ten se ihned po svém nástupu do funkce v roce 133 před Kristem pustil do díla.

Potíž byla v tom, že římská republika už rozdělila veškerou půdu, kterou získala ve svých italských výbojích. Tiberius Gracchus však našel cestu a doporučil Senátu rozdělit pozemky, které měli zvláště v jižní Itálii od státu pronajaté bohatí statkáři. Přes jejich vliv v Senátu to ovšem nešlo, přehnaně ambiciózní tribun však sáhl k bezprecedentnímu kroku. Nejmocnější instituci republiky obešel a nechal svůj agrární zákon schválit pouze lidovým shromážděním. Senátoři se pokusili vrátit úder a přemluvili druhého tribuna Marca Octavia, ať zákon vetuje. Tím ovšem Octavius podle Graccha poškodil lid a byl odvolán.

Římská republika od latinského názvu někdy nazývána jako Římská res publica, oficiálně Roma (na mincích) byl pozdně starověký státní útvar antického Říma datující se tradičně od roku 509 př. n. l., kdy byl vyhnán poslední římský král Tarquinius Superbus, do roku 27 př. n. l., v němž se moci chopil Octavian Augustus jako první císař. Po porážce konkurenčního Kartága v roce 146 př. n. l. se z Římské republiky stala jediná významná mocnost v západní části Středomoří a z této základny už jen rostla mocensky a územně dál do tehdy známého světa.

Poměry se vyostřily po roce 104, když Senát pověřil vojevůdce Gaia Maria blízkého populárům tažením proti germánským Teutonům a Kimbrům pustošícím severní Itálii. Ten provedl nejdříve dalekosáhlou reformu armády. Dosud mohli být rekruty jen synové z rolnických rodin, kteří měli dost peněz na výzbroj a také se mohli ze služby vrátit do otcovských domů.

Novými reformními zákony na oslabení Senátu, které v roce 88 prosazovali přes tribuna Publia Sulpicia Rufa, rozzlobili senátory natolik, že povolali do Říma vojevůdce Lucia Cornelia Sullu, který se počítal k optimátům. Ten obsadil bez odporu město, nechal zabít tribuna Rufa a jeho zákony zrušit. Po několika letech napětí pak vypukla skutečná občanská válka, při níž Sulla Mariovy příznivce rozprášil. Šťastná většina senátorů jmenovala vítěze proti všem pravidlům diktátorem na neomezenou dobu. Ani Sulla ovšem neměl v úmyslu zavést trvalou samovládu.

Je pravda, že nechal sice popravit tisíce svých protivníků, přerozdělit majetek svým spojencům a že si tím vysloužil kritiků samotných senátorů. „Byl to čestný program, byl však prováděn nečestnými prostředky. Vždyť nechal na fóru vydražit majetek čestných mužů, v každém případě římských občanů, a ještě to vysvětloval tím, že prodává svou kořist,“ stěžoval si například Markus Tullius Cicero.

Trvalo ještě dvanáct let, než se ukázalo, kdo z triumvirů dokáže vybudovat nejschopnější armádu a převzít v další občanské válce veškerou moc. Byl to, jak známo, Gaius Iulius Caesar, který založil římské císařství. On a jeho nástupci senátory i tribuny tolerovali z úcty k tradici, k ničemu už je ale nepotřebovali.