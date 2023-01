„StBák,“ volali jedni. „Zelená guma,“ reagovali druzí. Jak vypadal mítink v Děčíně

Tábor fanoušků expremiéra obsadil prostor kolem pódia, jejich rivalové zaujmuli pozice na vyvýšených stupních kolem kašny asi patnáct metrů od pódia. Babišovi odpůrci si přinesli píšťalky a transparenty. Skandovali hesla jako: „Babiše do koše!“, „Hanba“, „StBák“ nebo„Pavel na Hrad!“. Babišovi fanoušci jim spíš sporadicky odpovídali skandováním „Ať žije Babiš!“.

Mnoho lidí dorazilo na náměstí takzvaně „na čumendu“. „Přišli jsme se prostě podívat, co se tady děje a co bude říkat. Budeme volit Pavla,“ řekla nám paní středního věku v doprovodu manžela.

Mírnou početní převahu ale i tak měli Babišovi příznivci. „Přišli jsme podpořit pana Babiše, protože nechceme, aby ta zelená guma nahnala mladý do války,“ říká důchodce během dlouhého čekání na příjezd Babiše. Že Pavel nažene mladé do války, se dočetl v e-mailu. V prvním kole chtěl volit Středulu, který ale těsně před volbami od kandidatury odstoupil.

Z nedalekého Huntířova přijela skupinka s vlajkami Česka, Slovenska, českým lvem a dalšími symboly. "My jsme vlastenci, jezdíme takhle na víc akcí," říká paní se slovenskou vlajkou. pic.twitter.com/seMjYop88p

V půl šesté se příznivci a odpůrci konečně dočkali. Babiš přijíždí, prodírá se davem příznivců na pódium a bere do ruky mikrofon. Jenže ho kvůli špatné aparatuře a skandování odpůrců není slyšet. Po chvíli bere do ruky megafon a nakonec mluví do mikrofonu i megafonu zároveň.