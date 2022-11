Klíčové téma finále kampaně. Uchazeči o Hrad se zaměří na inflaci

Dle dat České národní banky (ČNB) letos v říjnu vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovává průměrná česká domácnost, o 15,1 procenta, porovnáme-li to s loňským říjnem. Jinými slovy: Česko sužuje vysoká inflace.

Ekonomka se chystá v kampani kritizovat ČNB. „Naprosto rezignovala na boj s inflací. Nezvedá úrokové sazby, byť inflace ještě poroste. Vede to k tomu, že inflace lidem požírá úspory. Přitom díky covidu máme možná historicky největší úspory, protože lidé za pandemie neutráceli. Je to velmi alarmující, klesá bohatství lidí,“ uvedla.

Navrhuje zároveň, aby experti zahájili debatu o tom, zda by do budoucna neměl o výběru guvernéra centrální banky rozhodovat vedle prezidenta – na základě kontrasignace – i předseda vlády.

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz, jakou strategii či s jakým důrazem téma inflace potáhne, neodpověděl. Jeho mluvčí pouze vzkázal, že chtít znát odpověď na takovou otázku je jako „psát do Coca-Coly o recept“. Že si Babiš inflaci zvolí za jedno ze svých klíčových témat v kampani, je však zřejmé z jeho veřejných vystoupení v poslední době.

„My jsme inflaci srazili, loni v prosinci byla 5,5 procenta, teď je inflace 15 procent. Vláda z toho profituje, dostala z toho 112 miliard. Problém je, že tyto peníze nechce vláda lidem vrátit. Fatální krok bylo to, že vláda nezastropovala cenu elektřiny u výrobců, jak to udělal Emmanuel Macron, který kvůli tomu má nejnižší inflaci v Evropě,“ pronesl v aktuální epizodě svého pořadu Čau lidi.

Jmenováním členů Bankovní rady ČNB má hlava státu možnost promluvit do debaty o potírání inflace.

Zdražování považuje za palčivý problém i odborový předák Josef Středula, který se rovněž zapojil do prezidentské kampaně. „Zdražování dopadá hlavně na obyčejné lidi, kteří nevydělávají miliony. Zdražuje se jim jídlo, nájmy a energie, zdražuje se prakticky vše. Stavím se proti tomu neustále, nejen v kampani,“ napsal Seznam Zprávám.

Inflaci s občany v kampani bude řešit i další senátor Pavel Fischer. „Zdražování a dopady inflace na občany je téma, které řeším při výjezdech mezi občany. Zajímá mě, jak se to projevuje v jednotlivých regionech, protože zvláštní pozornost musíme už dnes věnovat regionům, které jsou znevýhodněné. Mluvím o tom s charitními organizacemi, s neziskovým sektorem nebo se starosty a primátory a především s lidmi. A protože koncem roku má končit fixace cen za energie stovkám tisíc domácností, je to téma, které se do kampaně nutně projeví,“ sdělil.