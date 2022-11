Šťastné pondělí: Nerudová vs. Pavel. Kdo se nakonec utká s Babišem?

Přesně za dva měsíce budeme znát postupující do druhého prezidentského kola. S největší pravděpodobností to bude Andrej Babiš a vítěz semifinále Pavel vs. Nerudová.