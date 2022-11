Sláva Rusku, hanba homosexuálům, hračky dětem! Víte, kde nakupujete?

Teď se ale něco změnilo. Do Dráčika už nejdeme. I když nejsem úplně ten typ, který by podepisoval na potkání petice a protesty, minulý týden jsem to nevydržel a napsal do české centrály Dráčika e-mail, v němž jsem vedení obřího slovenského hračkářského řetězce se 73 prodejnami v Česku slavnostně oznámil, že si u nich kvůli jejich homofobní propagandě nekoupíme už ani pastelku. Josefíno, promiň, půjdeme jinam.