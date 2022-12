Komentář: Konec prezidentských experimentů

Inflace nám ozřejmuje, jak se protievropští kritici eura mýlili nebo klamali. Jenomže to víme pozdě, když na podmínky vstupu do eurozóny v žádném parametru nedosáhneme. Předjelo nás nejen Slovensko, ale také Chorvatsko. Obdobně je zjevné, jak se poslední dva prezidenti spletli v Rusku, nebo nás klamali, když adorovali Vladimíra Putina za jeho autentické tradiční hodnoty proti evropským liberálům, feministkám, klimatickým aktivistům a popíračům heterosexuálních základů tradiční rodiny. Miloš Zeman od Putina zběhl, aby nemusel z prezidentské funkce abdikovat a nést za své hrubé chyby odpovědnost. Václav Klaus v trapné póze setrvává.

Fackovaní dějinami, inflací a probíhající krutou svévolnou válkou dnes ovšem nejsou jen oni, ale my všichni, občané tohoto státu, jehož realitu a jméno poslední dva prezidenti ovlivnili co do bezpečí, našich úspor i důvěry v konání ústavních činitelů. Oba bývalí premiéři, se zkušeností v řízení státu, obratní v maskování vlastních chyb i ztrát. Například z privatizace nebo machinací v obří deblokaci ruského dluhu nebo privatizaci bank. A není sporu, že jejich prezidentské období zůstalo nevyužité pro rozvoj země jako období stagnace a propadu důvěry v demokratickou a liberální společnost a politickou kulturu.

Miloše Zemana jsme si zvolili sami, a dvakrát. Jednou proti Karlu Schwarzenbergovi, označenému pomluvami za rakousko-německého („nečeského“) pokrytce. Mimo jiné i proto, že odmítl zalhat o Benešových dekretech v diskusi v ČT. Podruhé proti akademikovi Drahošovi, kterého Zemanova smečka vykreslila na billboardech jako exponenta migrantů, poté, co se do migrační fobie namočily všechny tehdejší parlamentní strany a třískaly z ní preference bez ohledu na důsledky. Drahoš ale byl ve skutečnosti zavržen jako reprezentant vzdělanosti, demokratického dialogu a kulturní argumentace. Vítězem byl politický suterén, Zeman, s explicitní podporou Andreje Babiše a jeho ANO 2011.

Výčet debaklů posledních dvou prezidentů v období dvaceti let by mohl být ještě delší. Zásadní je však otázka, zda toho již opravdu nebylo pro tento zaostávající stát dost. Zda není čas přestat experimentovat s myšlenkou, že můžeme volit srdcem a nechat se vláčet volebními sliby, sympatiemi nebo zastrašováním? Zda není čas volit uvážlivě, podle zkušeností a výsledků dosavadní činnosti kandidátů? A s rozumem vzhledem k tomu, v jaké situaci se bezpečnostně, energeticky i globálně nacházíme, co nás opravdu čeká a na co se v jejich práci a výsledcích můžeme spolehnout a opřít?