„Občan ČR.“ Babiš vzbudil pochybnosti o svém budoucím směřování

I když on sám i vedení hnutí tvrdí, že výsledek ve druhém kole je famózní, stále platí, že prohrál. Hnutí ANO je v opozici a další řádné sněmovní volby jsou až v roce 2025.

Na otázky Seznam Zpráv, zda zůstane poslancem a co bude řešit předsednictvo ANO začátkem února, dnes neodpověděl.

„O předsednictvu jsem se dozvěděl včera z tiskové konference Andreje Babiše. Půjdu tam s tím, že je nezbytně nutné svolat programovou konferenci, kdy si řekneme, kudy se ANO bude ubírat. Když se podíváte na realitu dnešního dne, tak o liberálně-pravicové nebo catch-all party (strana oslovující co největší spektrum voličů, pozn. red.) už nemůžeme hovořit. Stali jsme se čistě levicovou stranou,“ řekl Seznam Zprávám Vondrák.

Nemyslí si však, že by se měla na předsednictvu řešit budoucnost předsedy ANO.

„Nevím, proč by o tom mělo rozhodovat předsednictvo. Byl zvolen s vysokým počtem hlasů a je to na něm, zda chce setrvat ve funkci poslance či nikoliv. O tom přeci předsednictvo nemůže rozhodovat,“ uvedl hejtman a místopředseda ANO.

Člen předsednictva, exhejtman Olomouckého kraje a poslanec ANO Ladislav Okleštěk však potvrdil, že se politická budoucnost Babiše bude řešit. „To je na něm a jednání předsednictva. Myslím si, že to bude zásadní téma,“ uvedl Okleštěk.

Šéfka poslaneckého klubu ANO a exministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy nechtěla říct, zda se budou na předsednictvu řešit i případné personální změny v hnutí nebo marketingovém týmu. Nechce to řešit přes média.

„Máme za rok a půl sněm, takže do té doby určitě ne, a pokud to přijde na pořad dne, jakože to neočekávám, tak já toho 8. února na předsednictvu určitě budu prosazovat, aby Andrej Babiš zůstal naším předsedou,“ řekla Schillerová.