Pohled šéfredaktora: Pan Zeman chce kouřit, ale má smůlu. Za kulisy voleb

Jenže bylo před volbami, prvními přímými, kdy hlavu státu vybírali voliči, ne poslanci a senátoři. A tak si Miloš Zeman své jedovatosti odpustil a ochotně chodil všude tam, kam novináři zvali všechny prezidentské kandidáty. Nikým nepohrdl.

Na podzim 2012 jsem pracoval jako zástupce šéfredaktora MF Dnes a s mým tehdejším i dnešním kolegou v Seznam Zprávách Václavem Dolejším jsme v sídle redakce pořizovali sérii dvoustránkových rozhovorů se všemi adepty na Hrad.

Aranžmá bylo vždycky stejné: Hosta a jeho doprovod jeden z nás dvou přivítal dole na recepci, odvedl do redakčního ateliéru, tam fotograf David Neff (rovněž dnešní kolega v Seznam Zprávách) pořídil „prezidentský“ portrét a následovala cesta výtahem do 6. patra, kde jsme pak hosta zpovídali.

„Jirko, máme problém,“ volal mi z ateliéru Vašek, když tam právě dovedl Miloše Zemana a jeho tajemníka Hlinovského. „Pan Zeman chce během rozhovoru kouřit.“ „To má smůlu,“ řekl jsem na to, „tady v baráku se nikde nekouří.“

Během pár minut vstoupil Vašek i s hosty do místnosti v 6. patře a Zeman hned: „Pane Kubíku, vy mně prý nechcete dovolit cigarety. To budu považovat za šikanu.“ Nabídl jsem mu možnost rozhovor přerušovat a odbíhat do 3. patra do kuřárny, což Zeman odmítl – a tak jsme se pustili do rozhovoru.

Napětí, které mezi námi panovalo ještě před deseti lety, kdy jsme o něm jako premiérovi a hlavně o prazvláštních kontaktech jeho šéfporadce Miroslava Šloufa napsali se Sabinou Slonkovou nemálo článků, a on nás nazval „odpornými hyenami“, bylo rázem pryč.

Zeman chtěl najednou veřejnosti před prezidentskou volbou ukazovat vstřícnou tvář, a tak si nechal od nás s Václavem dvě hodiny dávat kritické otázky a na všechny v klidu odpovídal – žmoulaje v prstech papírový obal od cukru do kávy. Nejspíš náhražka za zakázanou cigaretu.

Po zveřejnění série rozhovorů zhruba s desítkou kandidátů, po Vánocích a Novém roce, když už jsme vstoupili do té nejžhavější fáze kampaně, jsme v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích pořádali velkou debatu se všemi adepty – a hlavně s publikem. Souhlasili všichni, nikdo nechyběl… Ani Miloš Zeman. Svými bonmoty a výřečností ovládl prostor – a souhlasil, stejně jako všichni ostatní, že postoupí-li do druhého kola volby, za dva týdny se sejdeme na stejném místě u finálové debaty.

Přišel tedy i podruhé a čelil další várce otázek, stejně jako Karel Schwarzenberg, jeho finálový soupeř. Právě tento moment je jednou ze zápletek 4. dílu skvělé podcastové série Prohnilí, kterou pro Seznam Zprávy připravil Jaroslav Kmenta, také tehdejší kolega z MF Dnes. Doporučuji k poslechu, je v tom velká síla autenticity.

Zde ve článku jen ve zkratce: Zemanovi jsme při debatě pustili záznam policií odposlechnutých telefonátů mezi Miroslavem Šloufem a šéfem podsvětí Františkem Mrázkem. Jindy suverénnímu Zemanovi jako by došla slova, zopakoval svou oblíbenou větu, že Miroslav Šlouf nebyl „nikdy obviněn, dokonce na něj nebylo podáno trestní oznámení, natož aby byl odsouzen“, a zdůraznil, že není součástí jeho volebního štábu a na Hrad si ho s sebou nevezme.

Voliči pár dnů nato rozhodli, že prvním přímo zvoleným prezidentem se stal Miloš Zeman. A na přislíbený povolební rozhovor pro nás už nedošlo. „Za to, jak jste se chovali v kampani, už nikdy žádný rozhovor nebude,“ vyštěkl na mě tehdy do telefonu Zemanův pomocník ze štábu Vratislav Mynář.

Doba, kdy politik nastavoval svou mírumilovnou tvář, právě skončila. Trvala pár měsíců.

Pozvání i pro „vyměněného Babiše“

Je asi zřejmé, proč jsem se vrátil k těmto deset let starým historkám. Právě totiž také vstupujeme do onoho celkem vzácného období velké smířlivosti a zdánlivé laskavosti. Opět jsme pár měsíců před přímou volbou hlavy státu a nikdo z těch, kdo se o funkci ucházejí, určitě nebude riskovat, že by kvůli šarvátkám s novináři a neochotě odpovídat na jejich otázky zbytečně ztrácel body u voličů.

A tak i Andrej Babiš při svém pondělním oznámení kandidatury řekl, že mění rétoriku, bude vstřícný a laskavý… Předpokládám, že od něj teď pár měsíců neuslyšíme nic o „zkorumpovaných“ nebo „mafiánských“ novinářích. To by se mu právě teď mohlo nevyplácet. Potřebuje přece porazit ty, kteří tak nemluví a na rozhovory a do debat v klidu chodí.

Nezapomínejme, že i Miloš Zeman při minulých volbách v lednu 2018, kdy obhajoval post prezidenta, před druhým kolem přehodnotil svou původní strategii nechodit do žádných debat. Výsledky prvního kola mu totiž vůbec nezaručovaly suverénní vítězství nad Jiřím Drahošem v kole druhém – a tak Zeman otočil a najednou seděl před kamerami.

I my v Seznam Zprávách se proto těšíme, že tentokrát Andrej Babiš po několika letech odmítání přijme pozvání na rozhovor, kde se ho nebudeme ptát, kde rád tráví dovolenou a jakého mají doma nového mazlíčka. A že se také stane účastníkem našich prezidentských debat ve speciálních vydáních úspěšného podcastového formátu Ptám se já našich moderátorek Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové.

Nejbližší z těchto speciálů – rozhovorů Ptám se já – se koná už toto pondělí 7. listopadu v 18:30 ve Francouzském institutu ve Štěpánské ulici v Praze. Veřejnost má přístup zdarma a každý, kdo bude chtít, bude mít příležitost položit svou otázku hostům. Těmi tentokrát budou Petr Pavel, Danuše Nerudová a Josef Středula.

Foto: Seznam Seznam První prezidentský speciál podcastu Ptám se já bude opět bez Andreje Babiše.

Andrej Babiš dostal také pozvání. Odpověděl na něj, že se mu to tentokrát nehodí. Tak určitě příště. Do voleb chystáme sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty a hned začátkem ledna opět veřejnou debatu.

Jinak záznam rozhovorů z pondělního speciálu Ptám se já najdete v průběhu příštího týdne na webu Seznam Zpráv a také v podcastových aplikacích.

A pokud byste si chtěli přečíst náš „prezidentský kodex“, tedy soubor pravidel, jimiž jsme se zavázali řídit ve zpravodajství Seznam Zpráv v tomto období, pak máte možnost zde.

„Odraz 89“ nabídne střet či dialog dvou generací

I když téma prezidentských voleb začíná pomalu, ale jistě převládat v mediálním prostoru, přespříští týden mu bude konkurovat další významná událost – 33. výročí od pádu komunistického režimu. 17. listopad přinesl veledůležitou svobodu do životů nás všech, a samozřejmě i do médií. Seznam Zprávy se letos rozhodly pojmout toto listopadové výročí trochu jinak.

Ve spolupráci s organizací Paměť národa připravuji pětidílný cyklus Odraz 89, který v textech i podcastech nabídne konfrontaci či dialog přímých aktérů listopadové revoluce se současnou mladou generací.

Jedni se aktivně účastnili listopadových událostí po celé republice. Ti budou mluvit o tom, co si slibovali od politických a ekonomických změn ve společnosti a jaká je podle nich současná realita. Pro druhé je téma roku 1989 často už jen kapitolou v učebnicích dějepisu. Jak vnímají tehdejší události a jak se jim žije v Česku 21. století? Co je trápí dnes?

Zástupci obou generací se potkají nad pěti tématy: ekologie, školství, média, korupce a bezpečnost. Posunul listopad 1989 Česko k lepšímu? Pro koho to byl odrazový můstek k úspěšnému životu a koho nastupující dekády semlely? Jak chápe současná mladá generace význam listopadových událostí?

Odpovědi uslyšíte v článcích i podcastech na Seznam Zprávách v týdnu od 14. do 18. listopadu. Sérii připravují tři muži, každý tehdejší dobu zažil z úplně jiné perspektivy. Jednomu bylo v roce 1989 přes dvacet let, druhému devět a třetímu jeden rok: Michal Komárek, Vojtěch Krasnický a Jan Kordovský.

Jak zvládnout krizi: užitečný rádce pro čtenáře

Všechny události se teď odehrávají na pozadí nelehké situace, která v důsledku ruské invaze na Ukrajinu dolehla na každého z nás.

A protože víme, že i naši čtenáři tato témata každodenního života řeší velmi intenzivně, připravili jsme pro vás speciální projekt „Jak zvládnout krizi“. Na jednom místě přehledně nabízíme praktické informace, návody a inspiraci pro to, jak lépe zvládnout dopady vysoké inflace, drahých energií i znehodnocování úspor. Tým redaktorů z byznysové, datové i domácí redakce pod vedením Martina Jašminského podává informace čtenářům formou článků, videí, podcastů i datových analýz, jak můžete vidět zde.

Cílem projektu je usnadnit čtenářům hledání informací, které teď potřebují pro své rozhodování. Zároveň tak ale vzniká i obsah, jenž bude mít svou užitnou hodnotu i v době, kdy vysoká inflace a drahé energie pominou, ale zájem o témata bude trvat. Tak ať vám tento servis dobře slouží.