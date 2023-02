Případ nábojnice pro Babišovou. Podezřelý zemřel dva dny po zveřejnění

Případ kvalifikovali jako nebezpečné vyhrožování. Věc však odložili, protože podezřelý z tohoto činu zemřel. Dva dny poté, co se o případu dozvěděla veřejnost, podle informací policie spáchal sebevraždu.

Brněnští policisté podle něho poté prověřovali další okolnosti smrti muže. Svá zjištění předali středočeským policistům a ti poté uzavřeli případ s tím, že muž, který spáchal sebevraždu, poslal zmíněný dopis. „Je to potvrzeno znaleckým zkoumáním jeho počítače,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Případ s nábojnicí patřil k nejvíce popisovaným incidentům vyhrocené volební kampaně. Andrej Babiš ho oznámil na tiskové konferenci v sobotu 21. ledna s tím, že obálka s výhružkou přišla do jeho bydliště v Průhonicích ve čtvrtek před tím.

„Někdo hodil do schránky v Brně tu obálku, kde byl ten ostrý náboj,“ řekl Babiš serveru novinky.cz . Je to v rozporu s tím, co nyní oznámila policie.