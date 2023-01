Prezidentem bude muž, který nadchne, nebo znechutí mladé lidi

Co se v analýze dočtete Kampaň Petra Pavla se nyní zaměří na mladé voliče, kteří jsou vrtkavější. Musí je přesvědčit, aby před volbami nedali přednost večírku nebo lyžování.

Jde hlavně o příznivce Danuše Nerudové, ale i senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera. Dohromady je to 1,3 milionu hlasů. Z pohledu generála ve výslužbě totiž existuje riziko, že část z nich bude znechucena a podruhé už k urnám nepřijdou. Budou hlasování bojkotovat, protože si nechtějí vybírat mezi dvěma důchodci, prominenty minulého režimu.

Generálova kampaň se tak zaměří na mladší voliče, u nichž hrají roli i další okolnosti. „Hrozba je, že mladí budou sabotovat druhé kolo. Mladí lidé jsou vrtkaví. Stačí záminka, bujarejší večírek nebo napadne sníh, oni raději odjedou na lyžování a nepřijdou,“ říká expert na politický marketing Jakub Hussar.

Pavel mobilizuje, Babiš demotivuje

Zatímco Petr Pavel se je bude snažit udržet burcováním, že ještě nic není vyhrané, cílem Andreje Babiše bude naopak mladší liberální generaci demobilizovat. „Například tím, jak bude dokola zdůrazňovat, že Pavel má komunistickou minulost,“ dodává Michal Komarňák z agentura Ipsos.

Pavlův tým se snaží poučit z předchozích dvou přímých prezidentských voleb. O to, aby mladá generace raději zůstala doma, se v roce 2013 snažil i tým Miloše Zemana. Před druhým kolem spustil na sociálních sítích kampaň cílenou na mladé, ve které se tvrdilo, že Schwarzenberg chce zavést školné a zdražit potraviny.

Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO, v minulosti působil jako ministr financí a předseda vlády. Společně s Petrem Pavlem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023.

A skutečně právě nestálost mladších voličů nakonec Schwarzenbergovi uškodila. „Jak jsme zpětně zjistili z dat, nepodařilo se nám dostat mladé lidi v druhém kole k urnám. Zřejmě se jejich nadšení spláchlo prvním kolem a už nezbyla energie, aby přišli i k rozhodujícímu druhému. Možná propadli mylnému pocitu, že už je to vyhrané,“ říká Martin Kotas, člen štábu Karla Schwarzenberga.

Jak a čím je tentokrát přesvědčit? Kotas se domnívá, že svou roli může sehrát i přístup Danuše Nerudové. „Na ní teď bude hodně záležet Pavlův úspěch. Ona je pro své příznivce symbolem modernosti, změny, je to generační záležitost. Právě ona by měla být ty dva týdny v kampani velmi aktivní a dokola opakovat, že nic není vyhrané a Babiš je mnohonásobně větší zlo,“ říká Kotas.

Ještě větším varováním je pět let stará zkušenost s Jiřím Drahošem, jenž před finálovým kolem postupně dostal podporu od čtyř poražených kandidátů – Michala Horáčka, Marka Hilšera, Pavla Fischera a Mirka Topolánka. Všichni vyzvali své voliče, aby hlasovali pro Drahoše. Dohromady to dělalo ohromnou sílu 1,7 milionu hlasů. Zdálo se, že Miloš Zeman je bez šance, protože už nemá kde brát nové voliče. Byl to samozřejmě velký omyl.

Petr Pavel je voják a generál Armády České republiky ve výslužbě. Společně s Andrejem Babišem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023.

Tehdejší šéf Drahošovy kampaně Jakub Kleindienst upozorňuje na dva rozdíly, které dnes hrají ve prospěch generála Pavla. Podle něho je zásadní odlišnost v rychlosti, s jakou generál Pavel dostal podporu od ostatních kandidátů. Zatímco před pěti lety někteří dlouho váhali, teď k volbě generála vyzvali své příznivce okamžitě v sobotu večer po vyhlášení výsledků. Tím je podle Kleindiensta deklarovaná podpora autentičtější.

„A pak je tady druhý zásadní rozdíl. Víme, že prezidentská volba je hlavně o sympatiích. A generál Pavel to se svou flanelovou košilí, suchým humorem, motorkou nebo chalupařením dělá skvěle. Funguje to, vlastně byste s ním chtěli zajít na pivo,“ popisuje Kleindienst. Připouští, že z profesora chemie a šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše se nepodařilo udělat takového sympaťáka.

Expert na politické kampaně Jakub Splavec se domnívá, že Petr Pavel teď musí shodit rukavice a ukázat víc, než je klid. „Má proti sobě silné zkratky: vládní kandidát, voják, politická nezkušenost. Zároveň musí mobilizovat ještě více než v prvním kole. On i jeho tým musí objet celou zemi a zároveň se rázně vymezit vůči Andreji Babišovi. Právě tím posledním si může vzít voliče Danuše Nerudové i ostatních kandidátů, kteří ho v druhém kolo podpořili. Je to antivolba, a tedy narativ proti Babišovi je to nejsilnější, co Petr Pavel má,“ míní Slavec.

Druhý tábor, tedy tým Andreje Babiše, se kromě znechucení volby pro mladou generaci bude snažit získat radikální voliče Jaroslava Bašty. Proto hodlá přitvrdit a už v neděli se objevily billboardy se šéfem hnutí ANO, které grafickou podobou i sdělením připomínají plakáty hnutí SPD.

Babišův včerejší nový billboard vyvolal na sociálních sítích pohoršení.

Andrej Babiš tam má heslo „nezavleču Česko do války“ s tím, že je „diplomat“, nikoliv „voják“. Otázka zní, jestli šéf ANO půjde ještě dál a bude říkat, že Petr Pavel chce verbovat české muže, aby šli bojovat na Ukrajinu. V řetězových e-mailech se přesně tahle dezinformace – přesněji řečeno lež – už několik týdnů objevuje.

„Babiš se nebude štítit ničeho“

„Myslím, že pan Babiš se nebude štítit ničeho. Jde ve stopách svého učitele Miloše Zemana,“ říká bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. A odkazuje na lži z minulých kampaní, kdy Zeman nejprve v roce 2013 lhal, že Schwarzenberg chce vracet majetky „Sudeťákům“, a v roce 2018 pak strašil, že Drahoš zve do Česka migranty. „Když dnes Babiš hlásá, že generál Pavel nás zatáhne do války, je to totéž. Jiné lži, stejná strategie. Tentokrát už uspět nesmí,“ doufá Horáček.

Petru Pavlovi podle expertů pomáhá před finálovým soubojem překvapivá výhoda, že významná část mladších voličů k němu přešla už v prvním kole. Takže jeho tým má teď za úkol je ve volbě utvrzovat. Což je snazší než je přetahovat na svou stranu.

Zjistila to agentura Ipsos, když si v pátek a v sobotu dělala vlastní exit poll – ptala se lidí po odchodu z volebních místností, komu dali hlas. A tím mimo jiné našla vysvětlení propadáku Danuše Nerudové. Ze šetření sociologů vyplynulo, že profesorce na poslední chvíli utekli její klíčoví voliči – mladí lidé. Nerudovou v jednu chvíli chtěla volit půlka této voličské skupiny. Podle dat z volebního víkendu ale nakonec polovinu mladých získal o generaci starší generál ve výslužbě.

„Petr Pavel perfektně zvládl v závěru kampaně mobilizaci mladých voličů, ten zásah byl extrémně vydařený. Danuše Nerudová v posledním týdnu poslala Petru Pavlovi třetinu svých voličů mezi 18 až 34 lety,“ říká Michal Komarňák z agentury Ipsos.

Marketingový expert Jakub Hussar, který například stál za prezidentskou kampaní Vladimíra Franze, popisuje, jakým způsobem se to týmu Pavla povedlo. „Pavel vycítil příležitost a začal v posledním týdnu cílit na mladé voliče. Šel do nádražky, hrál šipky, pil zelenou, ale nebyla to křeč, působilo to přirozeně. To byl chytrý tah, jak odsát Danuši Nerudové procenta,“ říká Hussar.

Že mladší voliči nakonec minimálně zčásti „zběhli“ k Pavlovi, se dá odvodit i z analýzy přelivů hlasů mezi politickými stranami. Podle analýzy PAQ Research 64 procent voličů koalice PirStan volilo generála Pavla. Přesun k němu přitom podle agentur nastal až na poslední chvíli. „V předvolebním průzkumech přitom voliči této koalice často preferovali Danuši Nerudovou,“ píše se v analýze PAQ Research.

Vypadá to, že to byli především pirátští voliči, kteří rozhodli. „Když zkombinuji dnes známá čísla, tak mi vychází, že právě ta mladá generace, na které Danuše Nerudová začínala, se od ní v posledním týdnu odklonila,“ myslí si Pavel Ranocha z agentury Kantar.

Pavlovi podle sociologů pomohla i vyšší účast mladších u těchto voleb, v podstatě se nelišila od průměru. Že vyšší účast této generace pomáhá spíše „antibabišovskému“ táboru, vyplývá i z výsledků sněmovních voleb v roce 2021. „Oproti roku 2017 přišlo víc mladých lidí do 34 let, vysokoškoláků, živnostníků a vysokopříjmových. Mobilizace těchto skupin nakonec rozhodla volby,“ uvedla po volbách agentura PAQ Research.

Zatímco starší generace chodí disciplinovaně skoro ke všem typům voleb, mladí jsou vrtkaví. Teď k prvnímu kolu prezidentské volby se vyhecovali.

Můžeme tedy konstatovat, že Andrej Babiš se stane prezidentem, když jim volbu v druhém kole znechutí a odradí je.