Prezidentské volby jako Australian Open. Češi na ně prosázejí desítky milionů

U konkurenční sázkové kanceláře Fortuna lidé zatím na volby prosázeli 70 milionů korun a mluvčí Petr Šrain odhaduje, že do konce prvního kola by se mohla částka vyšplhat na 90 až 100 milionů.

Vývoj sázek byl v čase vcelku dynamický. V půlce prosince to podle Šraina vypadalo na ostrý nástup Danuše Nerudové, která se krátce stala dokonce kurzovou favoritkou. Od té doby ale ve Fortuně kontinuálně ztrácí a nyní to vypadá, že na vedoucí duo nestačí.

„Kromě favoritů se sází i na překvapení. Jeden sázkař vsadil 90 tisíc na to, že Jaroslav Bašta postoupí do druhého kola, druhý deset tisíc na to, že to vyhraje. Při kurzu 811 by případná výhra činila 8,11 milionu korun,“ uzavírá Šrain z Fortuny.