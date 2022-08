Prezidentský model: První kolo by vyhrál Babiš, Pavel se ale dotahuje

Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by se ale pořadí změnilo. Nejvíce možných voličů má Pavel s 34,4 procenta. U Babiše je to 33,5 procenta a na třetím místě by byl Fischer s 21,1 procenta. Nejsilnější volební jádro lidí, kteří jsou si pevně jistí výběrem kandidáta i účastí u voleb, má však Babiš s 19 procenty. U Pavla činí volební jádro 11,2 procenta.