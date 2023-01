„Přišli jsme jen na papoušky.“ Obešli jsme akce pro Danuši bez Danuše

Procházka je součástí Týdne pro Danuši, kterou pořádají dobrovolníci a fanoušci prezidentské kandidátky. Salačová by na Hradě ráda viděla Nerudovou nejen proto, že je žena - spojují je prý i podobné názory.

Vyjádřit podporu přišel i třicátník Martin. Nikoliv však Danuši Nerudové, ale své kamarádce Tereze, která akci pořádá. On sám se chystá volit Petra Pavla, přestože v minulosti uvažoval i nad ostatními kandidáty včetně Nerudové.

„Nevadí mi, ale nelíbí se mi její přílišný důraz na ženství. Proti ženám samozřejmě nic nemám, ale takové protlačování mi prostě není sympatické,“ vysvětluje. Následně uvádí, že v druhém kole by ji proti Andreji Babišovi bez váhání podpořil.

Fanoušci prezidentské kandidátky jsou kreativní - kromě již zmíněného venčení se třeba v rámci podpory Nerudové vystupuje na kopce, bruslí, koncertuje, vaří guláš či pizza nebo skáče do ledové vody.

„Když už jsme tady, tak aspoň vyrazíme do města a uděláme kontaktní kampaň, budeme rozdávat letáčky,“ říká jeden z organizátorů Petr Lof, když se žádný zájemce o prohlídku města neukáže. S sebou mají plné plátěnky letáčků a placek.

Na papoušky dorazí i další trutnovská dobrovolnice Pavla Milatová, toho času na mateřské dovolené se dvěma dětmi. „Původně jsme plánovali výstup na Sněžku. Měl s námi jít i Robert Neruda. Z bezpečnostních důvodů kvůli počasí jsme to ale neudělali. Nechtěli jsme pak být v médiích, že nás hledala horská služba,“ rozesměje se.

Na Nerudové ji kromě souznění v hodnotách ekologie, udržitelnosti a orientace na budoucnost zaujalo i to, že se kandidátka prezentuje zároveň i jako matka. „To je mi moc sympatické, že to o sobě řekne,“ říká.

Tým Nerudové doufá, že i bez samotné kandidátky, která se především připravuje na předvolební debaty, dokáže na poslední chvíli přitáhnout nerozhodnuté voliče. „Motivujeme celou síť dobrovolníků, aby pořádali podobné drobné akce pro své blízké okolí a mluvili s nimi o nadcházející volbě. Ideální pro to jsou například společná sledování předvolebních debat,“ dodává Nerudová.

Když se obrátila na profil dobrovolníků, zda se akce skutečně konala, nebo to byl spíš vtip, nejprve dlouho nereagovali. Později přišla zčásti nesrozumitelná odpověď, ze které je pochopitelné jen to, že v ulici mívají stánek, kde s potencionálními voliči debatují. „O co vám vlastně jde?“ reagoval následně dobrovolnický profil. Další otázky se ale vrátily s tím, že nejdou doručit.