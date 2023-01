Ptali jsme se kandidátů, proč by jim nerozhodnutí měli dát hlas

Příští týden budou Češi vybírat v prvním kole nástupce současného prezidenta Miloše Zemana. Velké množství lidí ale ještě nemá jasno, jaký hlasovací lístek vhodí do volební urny.

Seznam Zprávy se zeptaly všech kandidátů na prezidenta, proč by měli nerozhodnutí voliči dát svůj hlas právě jim.

Andrej Babiš si zase myslí, že by ho lidé měli volit proto, aby vládní strany neměly svého kandidáta i na Hradě, když mají většinu v obou komorách Parlamentu a jsou ve vládě.

Danuše Nerudová míní, že by ji nerozhodnutí měli volit, protože nepředstavuje minulost, ale budoucnost, a je podle ní na čase, aby přestalo být normální, že na prezidenta kandiduje trestně stíhaný člověk.

Pravidelně se budeme obracet na tři uchazeče o Hrad, kterým průzkumy stabilně přisuzují největší šanci na vítězství – na Petra Pavla, Andreje Babiše a Danuši Nerudovou. Každý týden ale oslovujeme i další kandidáty podle našeho výběru. Výběr první trojice i dalších kandidátů provádíme na základě unikátního modelu Seznam Zpráv – takzvaného poll of polls, který bere v úvahu předvolební průzkumy tří agentur.

Cílem projektu je postupně vytvořit databázi názorů prezidentských kandidátů na témata, jež v předvolební době hýbala veřejným prostorem. Neptáme se pouze na otázky, které spadají do prezidentských pravomocí, ale zajímají nás i osobní názory kandidátů na důležité oblasti politiky.

Vedl jsem armádu v době největších rozpočtových škrtů, do čela Vojenského výboru (NATO) jsem nastoupil v časech nejhoršího ochlazení vztahů s Ruskem. Naučilo mě to, jak dát dohromady tým, vyjednávat a efektivně hledat nejlepší možné řešení. Vést naši zemi je jiná výzva, ale věřím, že na ni jsem připravený. Lidem nabízím své zkušenosti a rád budu ve své službě pokračovat.

Je veřejným tajemstvím, že politici vládní pětikoalice chystají velké utahování opasků. Ale spustí to až po prezidentské volbě, aby lidé neměli o důvod navíc, proč volit Babiše. Zvyšování daní. Snižování rodičovské. Omezování sociálních dávek. Zdravotní péče pro bohaté. Omezování svobody slova. Nic nebude tabu. Pětikoalice kontroluje vládu, Sněmovnu, Senát a na ruku jí jde i předseda Ústavního soudu.

Pokud se jí podaří prosadit na Hrad jednoho ze svých tří kandidátů – pana Pavla, paní Nerudovou nebo pana Fischera –, ztratí jakékoli zábrany. Nebude nikdo, kdo by hájil zájmy našich lidí, našich firem a naší země. Jako prezident bych se tomu postavil. Budu pomáhat českým občanům tlačit na vládu, aby našim lidem pomáhala, bít se za zájmy ČR. Nikdo mě neuplatí, ani neovlivní, nebudu loutkou lobbistů nebo podnikatelských skupin.

Dostali jsme se do strašné situace, kdy nám připadá normální, že na prezidenta kandiduje trestně stíhaný člověk, a kdy se odhazují naše ideály, že nechceme prezidenta spojeného s komunistickou minulostí. Přeji nám všem, abychom vybrali prezidenta, se kterým nová energie a změna skutečně přijdou.

Představuji změnu. Nejen oproti končícímu prezidentovi, ale i favorizovaným kandidátům. V mé minulosti nejsou žádné stíny, podvody, lži ani bílá místa. Je o mně známo, co jsem zač a jaké názory jsem měl mnoho let zpátky. Občansky se angažuji už nejméně 15 let, od dob svých studií na lékařské fakultě. Protesty, které jsem vedl proti omezování akademických svobod nebo „tunelování“ fakultních nemocnic, byly úspěšné. Také proto, že se nebojím postavit za správnou věc ani v situaci, která vypadá beznadějně. Proto jsem tak aktivně a pro některé tehdy kontroverzně vystupoval už před osmi lety proti nadbíhání prezidenta a tehdejší vlády Rusku.