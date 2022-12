Ptali jsme na kandidátů na prezidenta, jestli by jeli na Ukrajinu

Premiér Petr Fiala (ODS) nedlouho po začátku ruské agrese navštívil ukrajinskou metropoli. V polovině března se společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou vydal do Kyjeva, který se snažily obklíčit ruské jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené země.

Seznam Zprávy se tentokrát kandidátů na prezidenta ptaly, jestli by na Ukrajinu jeli a proč. Ti, kteří odpověděli, ve svých vyjádřeních uvedli, že by se do napadené země vydali, každý ale z jiného důvodu.