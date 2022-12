Jako prezident bych šel na protivládní demonstraci, vzkazuje Bašta

Chápou prezidentští kandidáti lidi na náměstích? A jak by s nimi mluvili? Na to se ptáme v dalším díle seriálu Otázka pro příštího prezidenta.

Vzkázal bych jim, že chápu frustraci a nejistotu, kterou zřejmě cítí kolem své budoucnosti. Protože už tři roky cestuji po českých regionech a i tam si lidé stěžují na chaos a strach z toho, co přijde, nebo mají pocit, že se na ně zapomnělo a že jim vláda nepomáhá. S problémy, kterým čelíme, jim ale určitě nepomůže Vladimír Putin, ke kterému se často odvolávají, protože ten je právě jejich příčinou. Měli by si dát pozor, aby se jejich obavy nestaly zbraní obchodníků se strachem, kteří voláním jednoduchých hesel na českých náměstích šíří nenávist a rozdělují společnost. Doba není lehká, ale řešení existují. Najdeme je mnohem snáz, když si o problémech promluvíme v klidu, než když necháme některé samozvané spasitele, aby nás štvali proti sobě.

Nevěřím, že tyto lidi je možné přesvědčit jen slovy či nějakými vzkazy. Prezident by empatií a zvedáním jejich problémů měl dát těmto lidem důvěru, že je někdo slyší a zajímá se o ně. K reálné změně v naší zemi dojde, pokud začneme od příčin – budeme řešit sociální výzvy, rozdílnou kvalitu života v regionech i to, že inflace požírá mzdy a úspory lidí tak moc, že třetina domácností dnes neušetří ani korunu. To jsou důvody, proč bych vládu aktivně upozorňovala na to, že musí reagovat na strach ve společnosti. Naše nejlepší odpověď na ty, kteří nosí trička s Putinem a zneužívají obav lidí, je aktivní řešení problémů, které vedou k účasti lidí na jejich akcích.