Ptali jsme na kandidátů na prezidenta, kým by nahradili Mynáře a Ovčáčka

Většina prezidentských kandidátů se zatím zdráhá zveřejnit, koho by si v případě zvolení vzali na Hrad jako kancléře, tiskového mluvčího nebo poradce.

V týmech uchazečů o Hrad je ale řada respektovaných jmen. Petra Pavla podporuje například diplomat Petr Kolář, Danuši Nerudovou zase bývalý premiér Petr Pithart.

Je v týmu prezidentských kandidátů někdo, s kým by rádi spolupracovali i po volbách? Na to se ptáme v dalším díle seriálu Otázka pro příštího prezidenta.

Otázka pro příštího prezidenta Cílem projektu je postupně vytvořit databázi názorů prezidentských kandidátů na témata, jež v předvolební době hýbala veřejným prostorem. Neptáme se pouze na otázky, které spadají do prezidentských pravomocí, ale zajímají nás i osobní názory kandidátů na důležité oblasti politiky. Pravidelně se budeme obracet na tři uchazeče o Hrad, kterým průzkumy stabilně přisuzují největší šanci na vítězství – na Petra Pavla, Andreje Babiše a Danuši Nerudovou. Každý týden ale oslovujeme i další kandidáty podle našeho výběru. Výběr první trojice i dalších kandidátů provádíme na základě unikátního modelu Seznam Zpráv – takzvaného poll of polls, který bere v úvahu předvolební průzkumy tří agentur.

S kým z vašeho současného týmu byste rád spolupracoval i poté, co budete zvolen prezidentem, a proč?

Petr Pavel

V současnosti mám poradní tým, jehož členové se mnou spolupracují dobrovolně ve svém volném čase, vede ho bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma a jeho členy jsou přední experti na energetiku, ekonomiku a sociální otázky, kterých si moc vážím. Byl bych moc vděčný, když se mnou v případě volebního úspěchu bude kdokoli z nich konzultovat i dál, ale v tuto chvíli to vnímám jako neformální spolupráci, nemáme dohodu o žádné oficiální spolupráci. A co se týče mého volebního týmu, byl bych rád, kdyby se mnou někteří členové v případě úspěchu pokračovali i dál, ale o konkrétních jménech nechci spekulovat, v tuto chvíli je to předčasné.

Andrej Babiš

Kdybych se stal prezidentem, tak si s sebou na Hrad přivedu malý tým lidí, se kterými dlouhodobě spolupracuju už několik let. Kancléřkou by se stala Tünde Bartha, která byla šéfkou Úřadu vlady. Společně jsme tam rekonstruovali zahradu, jídelnu, v rámci příprav na předsednictví jsme naplánovali i vylepšení novinářského zázemí. Počet zaměstnanců jsme snížili o 260. Pro veřejnost jsme otevřeli budovy, které patří pod předsedu vlády, a vystavili jsme dary, které jsem dostával v zahraničí od premiérů a prezidentů. O média by se staral Vladimír Vořechovský, který se mnou spolupracuje už devět let a na Úřadu vlády byl ředitelem tiskového oddělení.

Danuše Nerudová

Plně se soustředím s celým týmem na probíhající kampaň. Jdeme den za dnem, obec za obcí, debatu za debatou. Mám v týmu experty a hlavně skvělé lidi. Všichni dělají svoji práci nikoli pro funkce, ale z toho důvodu, že stejně jako já touží po změně v naší zemi. Chtějí hlavu státu, která přinese lepší budoucnost, naději a více empatie do české politiky. Odvádí výbornou práci. Těší mě ohlas, který moje kampaň budí. Obsazení klíčových funkcí představím v lednu, aby voliči šli do volebních místností s tím, že vědí, kdo by se mnou na Pražském hradě působil.

Pavel Fischer

Mám v úmyslu oslovit bývalé kolegy z diplomacie a z dalších ministerstev, s nimiž jsem spolupracoval. Mají potřebnou zkušenost, kvalifikaci a bezpečnostní prověrku. Rád bych ke spolupráci pozval i některé členy svého týmu z předvolební kampaně.

Marek Hilšer

V případě zvolení bude mojí kancléřkou paní Gabriela Svárovská, která má letité zkušenosti ze státní správy. Pracovala v kanceláři prezidenta Václava Havla a má zkušenosti také z diplomacie. Navíc jsem si jist, že získá bez problémů bezpečnostní prověrku. Pokud jde o poradce, spolupracuji s odborníky na ekonomiku a sociální věci, zahraniční politiku, bezpečnost a lidská práva i s řadou občanských organizací, které se zabývají třeba environmentálními tématy, komunitní energetikou či otázkou bydlení a rozvoje měst. Můj tým bude pestrý, složený z osob různých životních zkušenosti a přístupů. Určitě si vyberu osobnosti s odpovídající odbornou i lidskou reputací, ale konkrétní jména s dovolením v tuto chvíli sdělovat nebudu.

Jaroslav Bašta