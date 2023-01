Půjdou mladí volit? Někteří už mají jasno, kampaň je ale podle nich divoká

Důvěru v politický systém nemá ani jeho opodál postávající spolužák. I on je přesvědčený, že volby nemají vliv na fungování státu. „Nic se nezmění, dokud nebudu tam nahoře mezi nimi,“ komentuje.

Shodně tvrdí, že ve své škole nevnímají prezidentské volby jako výrazné téma. „Ani učitelé to neřeší, většina jsou stejně komunisti,“ utrousí jeden ze studentů.

Od učiliště mířím směrem do centra města. Přecházím lávku přes říčku Vrchlici, míjím nádraží a před místní sokolovnou zastavuji vysokého dlouhovlasého muže v šedém kabátu a červené šále.

„Ve volbách se úplně nepohybuji. Jak jsem technicky založený člověk, tak je to pro mě ztráta času. Učím se na zkoušky, paragrafy a tak dále,“ vysvětluje mladý elektrikář Kristián s dovětkem, že profesní zkoušky jsou pro něj důležitější, než kdo bude sedět na Hradě.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median se chce druhého kola prezidentských voleb zúčastnit 82 procent voličů. Právě mladí lidé ve věku 18 až 29 let mají o volby zájem. Z dat Medianu vyplývá, že k urnám chce dorazit 80 procent z nich.

„No ne úplně proti,“ přerušuje ji spolužačka Tereza. „Ale nevolil by ho nikdo z našeho okolí,“ připouští.

To potvrzují i odpovědi dalších studentů gymnázia. Jméno Petr Pavel se stále opakuje. Tomu odpovídá i výsledek nedávných studentských voleb na zhruba 400 školách v Česku. Druhé kolo v nich drtivě vyhrál právě bývalý předseda Vojenského výboru NATO.

Před supermarketem potkávám mladou ženu v červené lyžařské bundě, která drží na vodítku bílého pitbula. Představuje se jako Marcela, pracuje v místní mateřské školce. Po chvíli mi prozradí, že by na Pražském hradě chtěla Andreje Babiše. „Mám ho ráda, stojím si za jeho názory a myslím si, že je dobrý kandidát,“ svěřuje se.

Jeho kampaň nepovažuje za štvavou, naopak jí dává smysl. „Myslím, že se jenom brání proti tomu, co se o něm říká. Jako každý,“ vysvětluje.

„Určitě mi nepřijde, že by ani jeden z těch, co tam jsou, byl úplně v pohodě. Každý má něco proti. Největší bizár je ale Andrej, který hází špínu na všechny kolem sebe,“ říká mi ze střechy svého auta Adam, dvacetiletý zaměstnanec obchodu s elektronikou.

„Je to divoké, přijde mi to už moc přehnané,“ souhlasí i Babišova volička Marcela a dodává, že se jí společnost v jejím okolí zdá silně rozdělená.

Přemluvit je za každou cenu se prý nesnaží. „Spíš jim vysvětlit, jak to vidím, než jim to nutit. To si myslím, že nemá cenu,“ shrnuje.