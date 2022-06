SPD hledá prezidenta: Okamura zájem popírá, k Blaškovi se nikdo nezná

Na dotaz redaktorky odmítl, že by se chtěl stát kandidátem SPD na Hrad. Hnutí ale kandidáta hledá, řekl Okamura Seznam Zprávám. Podle něj by mohlo mít zájem více lidí, kteří se utkají ve stranických primárkách.

Na dotaz, zda svoji kandidaturu konzultoval s hnutím, jehož je stále členem a které reprezentuje v europarlamentu, uvedl, že se k tomu nechce vyjadřovat: „To je jejich věc. Oni si to řídí, jak to řídí.“

Pokud by se nakonec předseda SPD rozhodl sám kandidovat, musel by si jako poslanec kandidaturu i sám připodepsat. Podle ústavního právníka Jana Wintra je takový postup možný. „Jsem přesvědčený, že kandidát si jako poslanec kandidaturu podepsat může. Byl řádně zvolený ve volbách,“ uvedl.

„Toto je takové podbízení. Hnusné a odporné podbízení a to já nedělám. Nedělal jsem to ani při volbě do europarlamentu a nebudu to dělat ani teď. Pokud mě občané budou chtít, tak mě tam dostanou. Pokud ne, tak tam nebudu,“ říká ke své kandidatuře na Hrad.