Učitelka řekla, že bude volit Babiše. Ředitel musel řešit stížnost

Ve Valticích na Břeclavsku žije kolem tří a půl tisíce obyvatel. V prvním kole prezidentských voleb tam zvítězil Andrej Babiš před Petrem Pavlem zhruba o sedm procentních bodů. Ve druhém kole se situace otočila ve prospěch generála ve výslužbě. Ve Valticích vyhrál s 53 % hlasů. Atmosféra před koncem voleb ale byla ve městě, podobně jako ve zbytku republiky, vyhrocená. A to i na základní škole.

Jeden z rodičů dětí z prvního stupně, který si nepřál být jmenován, protože se bojí reakce ostatních obyvatel města, Seznam Zprávám popsal, že žáci ze třetí třídy přišli vyděšení ze školy kvůli válce. „Učitelka se bavila s dětmi o volbě prezidenta. A děti se vyjadřovaly. A pak jim řekla, že ona volí Babiše, protože Pavel nás zatáhne do války a bude válka i u nás. Děti přišly vystrašené ze školy,“ popsal jeden z rodičů.

Ředitel školy Josef Vališ ale takovou interpretaci odmítá. Stížnost jedné z maminek zaregistroval nejprve na facebooku. Ihned ji prý kontaktoval a oslovil i zmiňovanou kantorku. Podle něj učitelka o válce nemluvila a zpětně to měly uznat prý i samy děti.

„Jediné, co řekla, bylo: ‚Já budu volit Babiše.‘ A to řekla poté, co se žáci asi na popáté ptali, koho bude volit. Děti to pak trochu nafoukly, což později přiznaly,“ tvrdí ředitel Vališ. Učitelce prý věří.

Sama později podle něj řekla, že se tím „poučila a nebude už dětem říkat ani takové informace“. Záležitost tím považuje za vyřešenou. „Samozřejmě mě ale mrzí, že to teď vrhá špatný stín na nás a na paní učitelku,“ dodává Josef Vališ.

Podle Petry Slámové z Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd je ale důležité, aby si pedagogové udrželi nadhled. „Děti ovlivňuje názor v rodině, ale ve škole mají možnost se na volby podívat jinýma očima. Na učiteli pak je žáky vést, ne je ale přemlouvat. Já tak ani ve třídě neprozrazuji, koho volím,“ řekla minulý týden Seznam Zprávám Slámová, která učí občanskou výchovu na ZŠ Partyzánská v České Lípě.

Strach z války ve školách

Strach z války se přesto mezi dětmi ve valtické škole šířil. Podle ředitele Vališe především mezi těmi nejmenšími. „Ta kampaň, která měla za cíl šířit strach proto, aby se dalo lidmi manipulovat, na děti určitě funguje nejvíc. Jsou na to extrémně citlivé a neustále se nás na to ptaly,“ popisuje situaci před volbami ve valtické škole Vališ a dodává: „Čím jsou děti menší, tím větší je jejich strach. To jsme ve škole vnímali.“

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy Druhý z „válečných“ billboardů Andreje Babiše.

Stejnou zkušenost popisuje i ředitelka základní školy v Trmicích na Ústecku Marie Gottfriedová. Děti se o volbách a o válce prý bavily mezi sebou a na názor se ptaly i učitelů. „Skutečně některé děti, jak to slyšely od svých rodičů doma, podléhaly manipulativní kampani pana Babiše a ten strach v nich byl,“ líčí atmosféru před druhým kolem prezidentských voleb ředitelka trmické školy.

Andrej Babiš ve městě zvítězil v obou kolech prezidentské volby. V tom druhém získal dokonce téměř 66 % hlasů.

V době, kdy celá republika byla oblepená Babišovými billboardy s nápisem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“, vysvětlovali trmičtí učitelé žákům, že takové pravomoci samotný prezident ani nemá. „Vysvětlovali jsme dětem, co by znamenalo zapojení naší země do války, co by tomu muselo předcházet, jak to vlastně není v pravomoci prezidenta jen tak tento krok udělat a tak podobně,“ říká Marie Gottfriedová a dodává: „Hodně se tomu věnovali i naši romští pedagogové, protože romská komunita dětí byla tímto strachem víc zasažená. Teď po volbách už pociťujeme zklidnění situace.“