V kampani došlo k manipulaci, stěžuje si neúspěšný Fischer

Senátor Pavel Fischer se ani napodruhé nedokázal probít do druhého kola prezidentské volby. Z té letošní si odnáší 6,75 procent hlasů, což je o čtyři procenta horší výsledek než ve volbě hlavy státu v roce 2018.

Z neúspěchu vinil po sečtení hlasů hlavně média kvůli dramaturgii předvolebních debat, která vycházela z předvolebních průzkumů a zvýrazňovala vedení Andreje Babiše, Petra Pavla a Danuši Nerudovou. V rozhovoru pro Seznam Zprávy Fischer dokonce mluví o „manipulaci politické debaty“. V tom se shodne například s lídrem SPD Tomiem Okamurou.

Fischer nevyloučil, že by mohl průběh kampaně zpochybnit.

Babiše podle svých slov nemůže ve druhém kole podpořit. „Máme před sebou člověka zbabělého, který nerozlišuje, co je veřejné a co je jeho vlastní – toho jsou svědectvím jeho příběhy s dotacemi.“

Jak hodnotíte výsledek? Nedosáhnul jste na dvouciferný výsledek, jak jste si přál. Kde se stala chyba?

Nevím, ještě jsem neviděl kompletní výsledky. Ale pro mě je to příliš narychlo, abych to mohl analyzovat.

Ve vašem štábu se celé odpoledne přetřásalo téma předvolebních debat a rozdělení kandidátů na dvě části podle volebních průzkumů. Myslíte si jako třeba šéf Senátu Miloš Vystrčil, že se podepsaly televizní debaty na vašem výsledku? Vidíte to stejně?

Sledoval jsem, že se v debatách začali rozdělovat kandidáti na dvě skupiny, jako kdyby tady byla jedna kategorie a druhá kategorie kandidátů, jako by tu byly dvě kategorie občanů. To je hodné pozornosti, protože v naší zemi nejsou dvě kategorie občanů. Je to stín na celé kampani, protože docházelo k manipulaci s politickou debatou. Občan by měl mít možnost slyšet každého, kdo se kvalifikoval – i kdyby to byl lunatik. Pokud splnil všechna pravidla demokratické soutěže, tak má mít právo vystoupit a ostatní mají mít povinnost zareagovat. K tomu nedocházelo.

Manipulace je ale silné slovo. Byly to tedy férové volby, když mluvíte o manipulaci?

Nechci se vyjadřovat k volbám jako takovým, ale k mediálnímu obrazu. Ten způsobil třeba to, že za mnou přišel občan a řekl mi: Vy ještě kandidujete? Vždyť tam jsou jen tři. Jakoby to první – nebo nulté – kolo udělala média a dala stranou pět nebo šest kandidátů. Měli bychom si položit otázku, jestli se mezi občany nerozšířil dojem, že opravdu soutěží už jen tři, a to by bylo velmi vážné.

Na tiskové konferenci jste nevyloučil možné další kroky v této věci. Jaké by mohly být?

To nechte na mně.

Nemohl vám na poslední chvíli u nerozhodnutých voličů uškodit váš tweet, v němž jste psal o „svěžím populismu“ Andreje Babiše a kritizoval hlavně kandidáty Pavla a Nerudovou?

Ironie a emoce jsou něco, co se používá běžně na sociálních sítích. Lidé mě znají a vědí, že jsem celý život stál za hodnotami, které jsou panu Babišovi cizí. Když se podíváte na mou práci v Senátu, neminulo dne, abych se vůči Babišově vládě nevymezoval. Stavěli jsme ho do latě, a když náhodou udělal dobrou věc, tak jsme ho podpořili. Nepodsouvejte mi, že jsem mu chtěl pomáhat, to mi přijde jako manipulace.

Lidé umí rozlišit nadsázku, kterou člověk napíše na internetu a povzdechne si, že v té debatě, v níž jsem neměl možnost být přítomen, jsem frustrovaně hleděl na to, že dva nezkušení kandidáti čelí Babišově svěžímu populismu, který je převálcoval. Nemyslím, že jsem tím někoho odradil. Mám naopak mnoho podnětů od lidí v tom smyslu, že konečně někdo řekl: tak jsme to viděli i my.

Výsledek postupujících do druhého kola je velmi těsný, nakonec jej vyhrál Petr Pavel. Jak pravděpodobné podle vás je, že porazí Andreje Babiše v druhém kole?

Prezidentská volba je dvoukolová, teď se vše nuluje a začíná se od začátku. Rozhodně bych si dal velký pozor, abychom z prvního kola dělali nějaké závěry. Zeptejme se voličů. Mám za to, že první kolo bylo zatíženo jistým stínem, tak si dejme pozor, ať to druhé kolo nezatížíme dalším stínem a řečmi, jak to dopadne.

Proč nepodpoříte Andreje Babiše?

Andrej Babiš v té jediné debatě, jíž se zúčastnil, vystupoval jako člověk, který tu snad ani nežil. Byl přitom ministrem financí a premiérem. Nebývalým způsobem zadlužil tuto zemi, rozpustil sto miliard rezerv, jako by se nechumelilo, a nakonec díky zprávám NKÚ víme, že polovina pomoci proti covidu šla někam jinam. Andrej Babiš se není schopen přihlásit k odpovědnosti za zpatlanou krizovou práci během pandemie covidu. Tváří se, že to zvorali jiní.