„Žádná soudnost, dva měsíce hnusu.“ První reakce na Babišovu kandidaturu

Z prezidentských kandidátů jako první zareagovala na Babišovo oznámení Danuše Nerudová. „Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího, než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ uvedla na sociálních sítích.

„Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ uvedl Pavel.