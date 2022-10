Havlíček: Babiše nemusíme představovat. Kampaň mu zaplatíme

Ještě v neděli Karel Havlíček tvrdil, že hnutí bude o kandidátovi na prezidenta hlasovat v pondělí. Večer už ale šéf hnutí Andrej Babiš kandidaturu ohlásil.

„Původně jsme to chtěli říct během zítřka, ale už odpoledne to začalo problikávat ven,“ říká Havlíček v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

A přiznává, že pondělní rozhodnutí předsednictva bude formální. Hnutí je připraveno svému šéfovi poskytnout jak poslanecké podpisy potřebné pro kandidaturu, tak finance na kampaň.

Proč Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta v živém vysílání na Nově a ne na plánované pondělní tiskové konferenci?

Původně jsme to chtěli říct během zítřka, ale protože to už odpoledne začalo problikávat ven a informace se začaly šířit, tak se to nakonec řeklo o něco dříve.

Říkal jste, že v pondělí bude kandidáta schvalovat vedení hnutí ANO. Co tedy bude zítra předsednictvo ANO řešit, bude to už jenom formální krok?

Ještě si to formálně musíme odsouhlasit, ale nepředpokládám, že by to nebylo odsouhlaseno. Vzhledem k tomu, že to začalo unikat na veřejnost, tak se to řeklo už nyní, aby se zabránilo všem spekulacím.

Považujete kandidaturu Andreje Babiše za nejlepší volbu v rámci hnutí ANO?

Jednoznačně ano, my jsme zvažovali všechny varianty a jsem přesvědčen, že je to člověk, který z nás má nejvíce politických zkušeností. Je to člověk, který několikrát vyhrál volby. Je to člověk, který byl ministrem financí, byl premiérem z mého pohledu rovněž úspěšným, zažili jsme spolu covidovou krizi, takže vím, jak dokáže řídit i v dobách krize.

Je to člověk s ekonomickým rozměrem, což si myslím, že bude nesmírně důležité. A hlavně je to člověk, který je známý všem, nemusíme ho představovat. Navíc je zjevné, že jeho kampaň bude financovat hnutí ANO, to znamená nepůjde to z žádných mecenášských peněz někde zvenku.

Bude to tedy kandidatura na základě podpisů poslanců hnutí ANO?

Ano.

Jak bude vypadat kampaň? Bude nasazený karavan a budou s Andrejem Babišem jezdit politici ANO?

To ještě budeme dolaďovat. Samozřejmě chceme být vidět. Jsme dneska nejsilnější stranou v České republice, tak podle toho si myslím, že bude ta kampaň vypadat. Detaily se ještě nechte překvapit.

Jako o možném kandidátovi se spekulovalo o vás, Aleně Schillerové, v poslední době i o Martinu Stropnickém? Byla to někdy vážně míněná varianta?