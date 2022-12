Kampaň dezinformátora: dary chodí na účty spolku, statisíce vybral z bankomatů

Na účet přitom od 27. června, kdy předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyhlásil termín prezidentských voleb a uchazečům se začaly počítat náklady na kampaň, přišlo 528 tisíc korun, a to včetně částek označených jako dar na podporu kandidatury. Povětšinou jde o sumy v řádu stokorun.

Lidé Zítkovi posílají statisíce na účet jeho spolku Srdcem pro Vlast. Sám je totiž v dluzích a exekutor by mu peníze zaslané na osobní účet zabavil. Darované peníze pak muž po desítkách tisíc vybírá z bankomatů či za ně tankuje.

Jak již bylo zmíněno, transparentní účet na jméno je jednou z povinností kandidátů. Pokud tak neučiní, hrozí jim až půlmilionová pokuta. „Když neoznámí odkaz na volební účet nebo na internetové stránky, kde jsou zveřejňovány informace o financování kampaně, lze uložit pokutu od 10 do 100 tisíc,“ přiblížila již dříve mluvčí dohledového úřadu Luisa Divišová.

Podle Sivery je zákon o volbě prezidenta velmi liberální a co v něm není výslovně zakázáno, je dovoleno.

Momentálně není jasné ani to, zda se bude úřad moci financemi na účtu spolku Srdcem pro Vlast zabývat. Ukáže se to až poté, co Zítko odevzdá zprávu o financování kampaně. A pokud v ní spolek jako svého podporovatele neuvede, ke kontrole nedojde.