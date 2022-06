Americký návrh zákona umožní odebírat zbraně lidem

Návrh podle Murphyho podporuje zákony jednotlivých státu, na jejichž základě by bylo možné odebírat zbraně lidem považovaným za nebezpečné sobě či ostatním. Počítá též s přísnějším prověřováním kupců zbraní ve věku 18 až 21 let a lepší kontrolou nelegálního prodeje zbraní.

Legislativa by zpřísnila prověrky nejmladších kupujících střelných zbraní, vyžadovala by, aby prověřování spolehlivosti provádělo více prodejců, a zpřísnila by také tresty pro obchodníky se zbraněmi v případě porušení pravidel. Rovněž by vyplatila peníze státům a komunitám zaměřeným na zlepšení bezpečnosti škol a iniciativ v oblasti duševního zdraví.