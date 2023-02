Amsterdam zpřísňuje pravidla. Zakáže kouřit konopí na ulicích

Nové nařízení má za cíl zlepšit život rezidentům, kteří si dlouhodobě stěžují na rušení způsobené turisty. Poukazují i na to, že konopné kavárny do města přitahují pouliční dealery a že zneužívání drog zvyšuje kriminalitu.

Součástí nových pravidel bude také zavírací doba pro eskort – tři hodiny ráno – a pro restaurace a bary. Ty budou muset v pátek a v sobotu zavřít do druhé hodiny ranní. Noví návštěvníci pak budou do staré městské části vpouštěni pouze do jedné hodiny po půlnoci.