Baldwin se dohodl s rodinou zastřelené kameramanky, žaloba zmizí

Očekává se, že se k filmu vrátí i režisér Joel Souza. Také on byl při střelbě zraněný. „Ti z nás, kteří jsme měli to štěstí strávit čas s Halynou, jsme věděli, že je nesmírně talentovaná, laskavá, kreativní a je zdrojem neuvěřitelné pozitivní energie. Přál bych si, aby ji svět poznal za jiných okolností. (…) Dokončit režii filmu pro mě mohlo mít smysl pouze tehdy, pokud by bylo provedeno se zapojením Matta a rodiny Hutchinsových. I když je to hořkosladké, jsem rád, že společně teď dokončíme, co jsme s Halynou začali,“ prohlásil Souza. Doplnil, že veškeré úsilí na daném filmu bude věnováno uctění odkazu Hutchinsové.