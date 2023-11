Bavorsko bude trestat za provolávání známého propalestinského sloganu

Největší německá spolková země Bavorsko bude napříště považovat anglickojazyčný slogan „From the river to the sea“, v překladu Od řeky až k moři, často zaznívající na propalestinských demonstracích, jako trestně stíhatelný symbol terorismu.

Heslo v angličtině „From the river to the sea (Palestine will be free)“, tedy Od řeky až k moři (Palestina bude svobodná), od šedesátých let používali palestinští nacionalisté. Geograficky odkazuje na řeku Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Izrael.