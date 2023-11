„Zlotřilý stát.“ V Belgii přitvrzuje kritika Izraele

Česko stojí v nynějším konfliktu na Blízkém východě celkem jednoznačně na straně Izraele. To však zdaleka neplatí o některých jiných evropských státech. Například od belgických politiků zaznělo v uplynulých dnech několik protiizraelských vyjádření a gest, která vzbudila pozornost i za hranicemi země.

„Navštívil jsem Osvětim v Polsku a viděl jsem, co je genocida a co je to masakr. Mohu jen konstatovat, že prakticky stejné metody se dnes používají v Gaze,“ řekl vlámský sociálnědemokratický politik, který je také marockého původu.