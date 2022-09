Během útoku dvou bratrů v Kanadě zemřelo šest členů jedné rodiny

Kanadské úřady ve středu odtajnily identity obětí. Deník The New York Times upozornil, že celkem šest obětí pocházelo z jedné rodiny. Útočníci připravili o život několik členů širší rodiny Burnsových, od dvacátníků, kteří teprve začínali své dospělé životy, až po seniory, kteří si užívali důchodu.

Bodným zraněním podlehl šestašedesátiletý Earl Burns, veterán ozbrojených sil, který v domorodé komunitě působil jako řidič autobusu. Po tom, co ho útočníci napadli, nastoupil do autobusu a pokusil se dojet pro pomoc. Po cestě však zemřel a vozidlo sjelo do příkopu.