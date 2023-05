Běluha podezřelá ze špionáže pro Rusko se objevila u švédských břehů

Běluha s přezdívkou Hvaldimir, jež je odvozena od norského pojmenování pro velrybu „hval“ a častého ruského jména, strávila po objevení v roce 2019 tři roky pomalou plavbou na jih ze severního pobřeží Norska. V posledních měsících ale zrychlila a zamířila z neznámého důvodu dál na jih, poznamenal deník The Guardian.

„Nevíme, proč právě teď tak zrychlil,“ řekl Sebastian Strand, mořský biolog z organizace OneWhale, která se o Hvaldimira stará. Strand dodal, že je to obzvlášť záhadné, protože velryba se pohybuje „velmi rychle mimo své přirozené prostředí“.

„Mohly by to být hormony, které ho ženou za partnerkou. Nebo to může být osamělost, protože běluhy jsou velmi společenský druh – je možné, že hledá jiné běluhy.“ Odborníci odhadují, že kytovci může být mezi 13 až 14 lety.