Biden zatrhl stíhačky pro Ukrajinu. A Brazílie nepošle důležitou munici

Francouzský prezident Emmanuel Macron připustil, že dodávka stíhaček Ukrajině není vyloučená, musela by však dodržet přísná omezení, napsala agentura AFP.

„Nic není v principu zakázáno,“ řekl o dodávce bojových letounů Ukrajině francouzský prezident Emmanuel Macron. Stanovil však některé podmínky. Dodávka by nesměla vést ke zvýšení intenzity konfliktu, letouny by nesměly být použity pro útoky na ruské území a poskytnutí strojů by nesmělo oslabit bojeschopnost francouzského letectva.