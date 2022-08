Joe Biden prosadil svou. Mění USA na bojovníka proti klimatické změně

Americký Senát schválil návrh zákona, který podle členů Demokratické strany prezidenta Joea Bidena přinese zásadní pokles emisí skleníkových plynů, sníží ceny léků pro seniory a přiměje korporace a bohaté jedince platit více na daních.

Emise skleníkových plynů by měly do roku 2030 poklesnout o 40 procent v porovnání s rokem 2005. Federální vláda toto úsilí podpoří téměř 400 miliardami dolarů během deseti let – to vše na podporu elektromobility a přechod k obnovitelným zdrojům.

Po měsících politického přetahování se už zdálo, že Bidenova administrativa se velkého úspěchu nedočká, v minulých dnech se však ledy pohnuly. Rozděleným demokratům v Senátu se totiž podařilo přesvědčit senátora za Západní Virginii Joea Manchina – v jeho státě se totiž těží uhlí ve velkém a útlum těžby by se zde zásadně projevil. Vzpurný senátor získal řadu ústupků a nakonec souhlasil.

Schválené normy dále umožní snížení nákladů léků na předpis, vůbec poprvé by tak vládní národní program zdravotního pojištění Medicare umožnil vyjednávat ceny léků. Každý Američan by pak zaplatil za léky ze svého maximálně dva tisíce dolarů ročně. Opatření by také prodloužilo větší dotace na zdravotní pojištění pro lidi s nízkými a středními příjmy podle zákona o dostupné péči na tři roky.

Schválení legislativy by také znamenalo zvýšení daní převážně pro velké korporace. Minimální korporátní daň by tvořila 15 procent a vznikne také nová daň na zpětné odkupy akcií společností.

Pro nezvedl ruku jediný zástupce republikánů. Senát návrh schválil v poměru 51 ku 50, rozhodující hlas měla viceprezidentka Kamala Harrisová.

Nyní soubor opatření míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Bidenova strana většinu, schválení balíků zákonů se očekává v příštím týdnu a následně by je měl podepsat prezident.

„Sněmovna by měla schválit návrh zákona o klimatických změnách, daních a lécích co nejdříve a já se těším na to, až ho budu moci podepsat,“ uvedl Biden v prohlášení vydaném po hlasování.

Pokud se proces nezadrhne, mají USA nakročeno k zásadní otočce v otázce klimatické změny a mohou se stát lídrem v tažení proti klimatické změně.

Legislativa navazuje na ambiciózního plán demokratů s názvem Build Back Better, od kterého v posledních měsících ustoupili. Omezili ho a přejmenovali na zákon o snižování inflace. Předpokládá se, že návrh sníží deficit až o 300 miliard dolarů během deseti let.