Bitva o Chomeš. Izraelci si zadělávají na bezpečnostní problém

Židovská osada Chomeš na Západním břehu Jordánu podkopává národní bezpečnost země, protože si vyžaduje elitní vojenské síly na svoji ochranu. Izraelská armáda přitom čelí hrozbám na mnoha frontách, kde by byly potřeba více, myslí si bývalý zástupce ředitele izraelské tajné služby Šin bet Arie Pellman.

„Extremističtí osadníci se chovají, jako by země byla posvátnější než lidský život,“ píše se svém komentáři pro server The Times of Israel. Osadníci tím podle něj ohrožují jak své vlastní životy, tak i životy Izraelců v celé zemi.