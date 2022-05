Bod zvratu? Volby ukázaly, že Johnson se stal pro konzervativce přítěží

„Myslím si, že pokud věci zůstanou tak, jak jsou, zaplatíme za to,“ uvedl konzervativec John Mallinson, který sedí v čele rady v Carlisle City. „Krize rostoucích životních nákladů lidem velice zatěžuje mysl a musím říct, že kvůli problémům jako Partygate je pro ně soustředit se na lokální témata ještě složitější,“ rýpl si Mallinson do aféry kolem vládních večírků v době lockdownů při rozhovoru pro BBC Radio 4.

Labouristický lídr Keir Starmer volební zisky označil s nadšením za bod zvratu, jeho strana v posledních letech příliš úspěchů nezaznamenala. Labouristé jsou podle něj zpět na cestě k vítězství i v příštích volbách do britského parlamentu.

„Ukazujeme, jakou těžkou změnou jsme za poslední dva roky prošli a jaký je to rozdíl,“ řekl Starmer energicky novinářům. „Vzkázali jsme tím premiérovi, že Británie si zaslouží víc,“ doplnil. Podle BBC nicméně Labour Party získala prakticky stejnou podporu jako při komunálních volbách před čtyřmi lety, kdy v čele strany stál Starmerův předchůdce Jeremy Corbyn.

Liberální demokraté zase zvýšili zisk v tradičně toryovském okrsku West Oxfordshire, kde nyní žádná strana nemá většinu. A podobně se jim zadařilo i v Wokinghamu, kde budou konzervativci poprvé za dvě desítky let muset spolupracovat s další politickou stranu.

I lídr labouristů nyní čelí policejnímu vyšetřování. A to kvůli loňské cestě do Durhamu, kdy v kanceláři tamní poslankyně Mary Foyové popíjel pivo. Nyní je podle durhamské policie otázkou, zda tehdy Starmer porušil koronavirová opatření, či nikoli.

Případ vyšetřovala i Metropolitní policie a desítkám osob z prostředí britské vlády uložila pokutu. Včetně ministra financí Rishiho Sunaka a premiéra Johnsona, který o své účasti na vyšetřovaných akcích zpočátku lhal. A to při grilování v Dolní sněmovně, kde nejprve svou vinu popíral, později se za své kroky omluvil.

Aféra Partygate vedla k rozkolu uvnitř Konzervativní strany, kdy se – nehledě na opozici – nemálo jejích členů vyjádřilo s tím, že by měl Johnson z čela země odstoupit. Británii ale koncem února zaměstnal ozbrojený konflikt, jenž na Ukrajině rozpoutalo Rusko, a hlasy volající po rezignaci zeslábly.

Politická reportérka BBC Laura Kuenssbergová k nynějšímu volebnímu výsledků konzervativců napsala, že strana sice čelí neúspěchu, ne však tak výraznému, aby se roztržky mezi Toryi řešily veřejně. Anebo aby ztráta křesel napříč Anglií stála Johnsona to jeho premiérské.

Žena za energie dříve platila 17 liber (489 korun) měsíčně. Nyní cena vystoupala na 89 liber, tedy – při současném kurzu – 2561 korun. Jako seniorka má ale jízdenku v MHD zdarma, tudíž svou situaci začala řešit celodenním cestováním autobusy. A šetřit musí i jinde, tudíž jí jen jedno jídlo denně a potraviny nakupuje až v pozdním odpoledni, kdy se do slev dostávají ty s brzkou dobou spotřeby.

Britská veřejnost se nyní obává hluboké recese. Bank of England, centrální banka Ostrovů, už podle agentury Reuters upozornila na to, že snížení životních standardů bude pro mnoho Britů nevyhnutelné. „Nebudu předstírat, že to nebude těžké období, jak přicházejí následky covidu. Bude,“ řekl premiér Johnson.