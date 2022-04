Bouře ve sklenici vody aneb Rusko hlásí test rakety, která „nemá obdoby“

Středeční zkouška rakety známé také jako Satan II byla jejím vůbec prvním plným testem a Rusko zatím ve výzbroji žádné Sarmaty nemá. Do budoucna by nicméně měly nahradit zastarávající rakety Satan. Ve vývoji je raketa již delší dobu, jak ale upozorňuje český analytik, zpoždění je u velkých zbraňových programů běžné.

„Zároveň je třeba říct, že Rusko o testu Sarmatu notifikovalo USA – přesně tak, jak to požadují ustanovení smlouvy New START,“ upozornil Ludvík. Zmíněnou dohodu o snižování počtu jaderných zbraní podepsali prezidenti Spojených států a Ruska v roce 2010 v Praze. Do vypršení platnosti smlouvy momentálně zbývají necelé čtyři roky.