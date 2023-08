Britové píší o Češce, vrátila tvář stuartovskému princi i s jeho akné

Díky vědeckému poznání se dnes – 1100 let od její násilné smrti – můžeme podívat do tváře svaté Ludmily. Do tváře první doložené ženy v našich dějinách.

Stará tvář vypadá jinak, to je pravda. Přibudou vrásky, změní se rozložení tuku v obličeji, některé kosti se reabsorbují zpátky do těla. Četla jsem ale dost biografií, které citovaly historické zdroje, a ty prince popisovaly do detailů.

To zrovna vychází z historických zdrojů; ony ho popisovaly, že trošku akné měl. Chtěla jsem ho trochu polidštit, udělat z něj normálního člověka, který má své vlastní starosti, svoje koníčky. Lidé si ho totiž často romantizují, vypráví se o něm spousta legend, chtěla jsem ho proto trochu vrátit zpátky na zem. I když to má vědecký základ, některé ty věci na něm jsou samozřejmě víc umělecké než vědecké. Protože kdyby to byla jenom věda, nebylo by to tak efektní: celý jeho obličej by třeba musel být černobílý.