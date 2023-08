Jejich tábory bývají jak hotel, a tak Britové prchají, říká skautka z jamboree

Na jamboree, které začalo ve středu a má trvat do 12. srpna, od středy zdravotníci ošetřili kvůli potížím způsobeným horkem stovky účastníků, píše agentura AP. Tisíce britských skautů kvůli úmorným vedrům začaly tábořiště opouštět, americká delegace se na to chystá a organizátoři čelí výzvám k předčasnému ukončení akce ( více zde ).

Jsme tady už několik dní a máme se velmi dobře. Jsou tady sice velká vedra, ale účastníci - děti - to tady zvládají úplně v pohodě.

Jsou tady k dispozici chladicí autobusy, které mají klimatizaci a do nichž si účastníci v případě únavy můžou sednout. Dneska jsem si jeden vyzkoušela a bylo to úžasné.

Světová organizace skautského hnutí požádala jihokorejské organizátory, aby „zvážili alternativní možnosti dřívějšího ukončení akce, než bylo plánováno, a podpořili účastníky až do jejich odjezdu do jejich domovských zemí“.

Je to jako při normálním táboře. Děti musí nosit pokrývku hlavy, když někam jdou, musí se namazat opalovacím krémem a musí dostatečně pít - opravdu třeba čtyři lahve denně. Samozřejmě, pokud jim je moc vedro, mohou se osprchovat ve sprchách, nebo si můžou zchladit hlavu u kohoutku.

O ničem takovém nevím a myslím si, že to nepřichází v úvahu.

Můj názor na věc je, že Britové situaci moc dramatizují. Já jsem sama v Británii osm let žila, chodila jsem tam i do skautu a oni ty jejich tábory probíhají úplně jinak - jsou zvyklé na úplně jiné podmínky, jejich tábory probíhají v podstatě jak na hotelu. Naše děti jsou v klidu a dál si užívají chod jamboree tak, jak by si užívaly normálně.