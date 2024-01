Britské síly odrazí útoky Húthíů, varuje ministr obrany Shapps

„Húthíové by neměli být na omylu: Jsme odhodláni hnát zlovolné aktéry k odpovědnosti za nezákonné zábory a útoky. Pokračování agrese v oblasti Rudého moře představuje riziko chybné kalkulace a eskalace, která by mohla vyvolat konflikt v celém regionu,“ napsal Shapps v textu zveřejněném v deníku Daily Telegraph. Shapps dodal, že tato situace je „zkouškou pro mezinárodní společenství“ a že Spojené království musí „pevně stát po boku spojenců“.

USA v oblasti zahájily v prosinci mezinárodní námořní operaci na ochranu lodí. Připojily se k ní další země, včetně Spojeného království, Kanady, Francie, Bahrajnu, Norska a Španělska. V rámci této aliance sestřelil HMS Diamond - britský torpédoborec typu 45 - podezřelý útočný dron. Ministerstvo obrany uvedlo, že to bylo poprvé za několik desetiletí, kdy britské královské námořnictvo sestřelilo vzdušný cíl.

Problém pro USA, Spojené království a jejich spojence spočívá v tom, že zacílení na odpalovací stanoviště raket Húthíů by vážně eskalovalo současnou krizi na Blízkém východě a potenciálně by vtáhlo Západ do přímé konfrontace, píše BBC.