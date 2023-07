Britskému následníkovi je deset. Rodiče zveřejnili jeho novou fotku

Co dostane britský princ George k desátým narozeninám, které slaví v sobotu, se podařilo před veřejností utajit. Královská rodina zato poskytla dárek svým příznivcům na celém světě v podobě nového snímku mladého následníka.

Princ George se narodil 22. července 2013 v Londýně. Aktuálně má za sebou první rok v nové škole v hrabství Berkshire, do které nastoupil loni v září poté, co se následnická rodina přestěhovala do nedalekého Windsoru coby královské rezidence.