Britský premiér Sunak měl být symbolem tolerance, jeho politika ale tvrdí opak

To se ale spletli, domnívají se pozorovatelé. Sunak a jeho vláda zastávají spíše pravicově konzervativní politiku. Nejlepším příkladem je ministryně vnitra Suella Bravermanová, která má rovněž indické kořeny. Zástupkyně pravého stranického křídla před pár týdny s úsměvem vyprávěla, že „sní“ o tom, jak Londýn před Vánoci deportuje žadatele o azyl letadlem do Rwandy, píše agentura DPA.

Zvolením hinduisty Sunaka dokázala poprvé „person of colour“ (osoba s jinou než bílou barvou pleti) proniknout do nejvyššího politického úřadu Británie. Pojmem „person of colour“ jsou označováni lidé, kteří jsou například na základě barvy své pleti vystaveni rasismu.