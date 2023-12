Britský premiér vyhrál nad vlastními poslanci. Schválili deportace

Britská vláda na začátku prosince zveřejnila návrh upraveného zákona, který má umožnit deportovat migranty do Rwandy bez ohledu na britské nebo mezinárodní zákony týkající se lidských práv. Návrh však vyvolal kritiku pravého křídla konzervativců.

V úterním hlasování britské vlády prošel rwandský návrh zákona s 313 hlasy pro a 269 proti. Vláda vyhrála první hlasování s 337 hlasy. Ve druhém hlasování měla 313 hlasů, což znamená, že pouze 24 konzervativců se aktivně zdrželo hlasování, píše deník The Guardian.

„Britové by měli rozhodovat o tom, kdo do země přijede, nikoliv zločinecké gangy nebo zahraniční soudy. To tento návrh zákona splňuje,“ napsal na platformě X britský premiér.