Britský soud dal zelenou vydání Assange do USA. Rozhodnutí je na vládě

Britský soudce ve středu povolil vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států, kde je stíhán mimo jiné za špionáž. Konečné rozhodnutí ve věci nyní náleží britskému ministerstvu vnitra.

Assange, který se brání vydání do USA již řadu let, se ještě může snažit rozhodnutí ministryně Priti Patelové ovlivnit zasláním relevantních dokumentů a případně se proti jejímu verdiktu odvolat k britskému nejvyššímu soudu.

V případě odsouzení by mu v USA hrozilo až 175 let vězení, tvrdí jeho právníci. Assange svou vinu popírá a mimo jiné se hájí tím, že jednal jako novinář a že je chráněn prvním dodatkem americké ústavy, která zaručuje svobodu vyjadřování. Domnívá se rovněž, že jej americká prokuratura stíhá z politických důvodů.

Zakladatel WikiLeaks se nejdříve sedm let ukrýval let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kdy se vyhýbal vydání do Švédska. Tamní úřady jej stíhaly kvůli podezření za znásilnění a sexuálního obtěžování. Švédsko později obvinění stáhlo kvůli vypršení promlčecí lhůty.