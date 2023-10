Bruselský atentátník měl být dávno deportován. Zaváhaly úřady i policie

Bruselský atentátník, pětačtyřicetiletý Abdesalem Lassoued, žil několik let v Belgii, i když neměl schválený azyl nebo povolení k pobytu. Zároveň byl registrován na policii kvůli podezření z trestné činnosti.

Do Belgie se muž dostal oklikou. V roce 2011 připlul na italský ostrov Lampedusa a následně se přesunul do Švédska. Odtud byl ale vyhoštěn a vrátil se zpět do Itálie, kde byl v roce 2016 podle italského tisku zaregistrován jako osoba se sklonem k islámskému radikalismu. Pak jeho stopy na Apeninském poloostrově končí.