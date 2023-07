Buča se snaží žít dál. Ale nemůže ani zapomenout, ani odpustit

Zhruba 15 měsíců poté, co jeho město osvobodily z ruské okupace ukrajinské jednotky, 21letý Vadym Jevdokymenko stále neví, kde se nacházejí pozůstatky jeho otce. „Přál bych si, aby to skončilo… Tenhle případ není uzavřený. Je komplikovaný,“ povzdychl si během rozhovoru, který poskytl deníku The New York Times (NYT).